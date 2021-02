Schnee und Eis in Flandern sorgen für Probleme im Straßenverkehr

Doch auch dies konnte einige Staus nicht vermeiden. Davon war der Berufsverkehr in Südwest-Flandern und im Zentrum des Landes betroffen. Zeitweise betrug der Gesamtstau in der Stoßzeit rund 200 km. Zudem sorgte ein LKW auf der E313 in Massenhoven in Richtung Antwerpen für zusätzliche Probleme. Das Fahrzeug hatte Feuer gefangen, was für eine Zeit lang für eine Vollsperrung in Richtung Antwerpen sorgte.

Nur leichte Probleme im Nahverkehr

Während in den Niederlanden und in den betroffenen Schneegebieten im nördlichen Deutschland der öffentliche Nahverkehr quasi zum Erliegen kam, hielten sich die Probleme in Belgien in Grenzen. In Flandern kommt es bei den Bussen und Bahnen der regionalen Verkehrsgesellschaft nur zu leichten Verspätungen und auch die Züge der belgischen Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB.

Zwar kommen hier Probleme durch vereiste Weichen oder Oberleitungen bzw. durch einige in Panne gefallene Züge vor, doch wesentliche Verspätungen wurden am Montagmorgen nicht verzeichnet. Weichenprobleme gab es vor allem auf der Linie zwischen Antwerpen und Gent. Aber nur auf dieser Strecke musste der Zugverkehr zwischen Sint-Niklaas und Antwerpen-Berchem in beiden Fahrtrichtungen eine Zeit lang unterbrochen werden, denn in Melsele in Ostflandern musste eine komplette Weichenstraße enteist werden. In Brüssel fiel nur eine Buslinie der MIVB/STIB aus, doch die Gleise der Tramlinien konnten rasch von Eis befreit werden.

