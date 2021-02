Video: Rückblick auf die vier letzten Kältewellen in Flandern

In den Jahren 1991, 1997 und 2012 gab es in Belgien Kältewellen und 2013 wurde eine offizielle Kältewelle knapp verpasst. Ob es dieses Mal hierzulande zu einer Kältewelle kommen wird, bleibt abzuwarten. Das hängt von einigen meteorologischen Faktoren ab: Minustemperaturen an 5 Tagen in Folge mit nächtlichen Minustemperaturen von unter -10°C in 3 Nächten nacheinander… Unser Videorückblick (in niederländischer Sprache) schaut auf die letzten Kältewellen mit Schlittschuhlaufen, gefrorenen Wasserläufen und Seen und anderen eiskalten Ereignissen zurück…