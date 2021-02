Corona in Belgien: Weiter ein Auf und Ab in der Statistik

Zwischen dem 2. und dem 8. Februar wurden pro Tag durchschnittlich 121 neue Corona-Patienten in Krankenhäusern aufgenommen. Das ist ein Anstieg um 2 % gegenüber der Vorwoche. Am Montag (8. Februar) wurden 69 Patienten eingeliefert und 44 konnten das Krankenhaus wieder verlassen.

Insgesamt werden aktuell 1.698 Corona-Patienten in Belgien in Krankenhäusern behandelt. 302 davon befinden sich auf Intensivstationen. Davon müssen 161 Patienten künstlich beatmet werden.

Im Zeitraum 30. Januar bis 5. Februar sind pro Tag im Schnitt 39 Personen an den Folgen ihrer Corona-Infizierung gestorben. Das ist ein deutlicher Rückgang um 19 % gegenüber dem vorangegangenen Messzeitraum. Seit Ausbruch der Epidemie in Belgien sind 21.423 Personen an Covid-19 verstorben.

In der Woche vom 29. Januar auf den 4. Februar wurden pro Tag durchschnittlich 2.212 neue Ansteckungen mit Covid-19 registriert. Das sind 5 % weniger als in der Woche davor. Gleichzeitig wurden täglich rund 50.200 Tests abgenommen, 4 % mehr als in der Vorwoche. Davon erwiesen sich 5,3 % als positiv.

Am Stichtag 7. Februar hatten in Belgien 328.623 Personen ihre erste Impfdosis gegen Corona erhalten. Das entspricht 3,56 % der belgischen Bevölkerung über 18 Jahren. 93.303 Personen wurden bereits zweimal gegen das Virus geimpft.