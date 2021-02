Das Zivilgericht in Kortrijk schaltet als erstes Gericht in Belgien auf digitale Dossiers um

Das Zivilgericht von Kortrijk in Westflandern ist das erste Gericht in ganz Belgien, das auf Akten auf Papier verzichten wird. Dieses Gericht ist vollständig digitalisiert worden. Die Digitalisierung des Justizwesens in Belgien steht eigentlich noch in den Kinderschuhen und Kortrijk soll als Pilotprojekt eine Vorbildfunktion für das ganze Land haben.