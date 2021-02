Der Fall "Let’s go urban" bringt jetzt auch die flämischen Liberalen in die Bredouille

Das vor dem Handelsgericht anhängige Verfahren rund um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der sozialen Jungendorganisation „Let’s go urban“ der flämischen Abgeordneten Sihame El Kaouakibi (Open VLD - Foto) wird nicht an Antwerpen, wo die Vereinigung ansässig ist, verhandelt, sondern in Tongeren in der Provinz Limburg. Grund dafür ist, dass einer der Kläger selbst am Gericht in Antwerpen tätig ist. Das bedeutet, dass das Verfahren über den Einspruch Kaouakibis gegen die juristischen Vorgänge des Handelsgerichts etwas später beginnen wird. Die liberale Politikerin soll übrigens von ihrer Parten Open VLD 50.000 € erhalten haben, um ihre politische Karriere starten zu können…