Doch kein Gaskraftwerk bei BASF im Hafen von Antwerpen

Eigentlich war geplant, auf dem BASF-Gelände in Antwerpen ein Gaskraftwerk zu bauen und zu betreiben. Gemeinsam mit dem französisch-belgischen Energie-Multi Engie Electrabel sollte ein Kraftwerk entstehen, dass rund 850 Megawatt Strom produzieren sollte. Das entspricht in etwa der Leistungen der Meiler Doel 1 und 2 im gleichnamigen nahegelegenen Atomkraftwerk.

BASF und Engie wollten rund 400 Mio. € in dieses Projekt investieren und teilweise sollten diese Gelder über staatliche belgische Fördermaßnahmen hereingeholt werden. Mit den sogenannten CRM-Förderungen sollten Energiealternativen im Zuge des belgischen Atomausstiegs 2025 teilfinanziert werden.

Engie Electrabel plant drei weitere neue Gaskraftwerke und zwar an Standorten, wo der Konzern schon jetzt aktiv ist: In Vilvoorde bei Brüssel sowie in Les Awirs und Amercoeur bei Lüttich.