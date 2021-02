Streudienste unterwegs, vereinzelt Eisglätte, Hochbetrieb in der Notaufnahme, Hoffnung für Schlittschuhläufer

Von Notfallpatienten und Müllmännern

In einigen Krankenhäusern des Landes war zeitweise Hochbetrieb in den Notaufnahmen, da viele Leute auf glatten und vereisten Bürgersteigen ausgerutscht waren und sich dabei Brüche, Verstauchungen oder heftige Prellungen zugezogen haben. Alleine in den ZNA-Krankenhäusern in Antwerpen mussten am Montag rund 90 Patienten behandelt werden.

In einigen Städten und Gemeinden in Flandern und in Brüssel wird unter Umständen an diesem Dienstag der Müll nicht abgeholt. Das ist vor allem dort der Fall, wo nicht ausreichend geräumt wurde. Die Kommunen bitten um Verständnis. Und in der Provinz Limburg wird um besonderen Respekt für die Müllmänner gebeten, da diese ihre Arbeit in diesen Tagen unter besonders widrigen Umständen erledigen müssten.