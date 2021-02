Aus "Mit dem Fahrrad durch den See" wird "Mit dem Fahrrad durchs Eis"

In diesen eisigen Zeiten nehmen einige Locations eine ganz neue Form an, bieten eine völlig andere Sichtweise oder lassen sich neu entdecken. Das ist auch der Fall im Naturpark um das Freiluftmuseum von Bokrijk in der flämischen Provinz Limburg. Der dort durch das Wasser eines Weihers führende Radweg, der unter dem Titel „Mit dem Fahrrad durch den See“ inzwischen weltbekannt ist, verläuft heute durch eine Eisfläche.