Flandern und Brüssel suchen gemeinsam nach Projekten rund um Ladestationen für die E-Mobilität

Umswitchen in Richtung nachhaltige und klimafreundliche Mobilität

Flanderns Verkehrsministerin Lydia Peeters (Open VLD) ist der Ansicht, dass dieses Projekt perfekt in den „Modal Shift zu mehr nachhaltige Verkehrsmittel“ des Lande passt. In Flandern sollen in den kommenden Jahren bis zu 30.000 Ladestationen für elektrische Fahrzeuge entlang der großen Verkehrsachsen entstehen und noch einmal etwa alle 25 km auch Schnelllader.

Brüssels regionaler Umweltminister Alain Maron (Ecolo) hält solche Projekte für wichtig, weil damit „die Luftqualität verbessert, die Gesundheit der Bürger geschützt und unser Ausstoß von Treibhausgasen vermindert wird.“

Die Brüsseler Mobilitätsministerin Elke Van den Brandt (Groen) ergänzte dazu, dass hier der Transportsektor eine wichtige Verantwortung trage: „Mit unserer Umweltzone und der ‚Good-Move‘-Politik setzen wir schon jetzt wichtige Schritte in die richtige Richtung. Mit diesem europäischen BENEFIC-Projekt können wir die Elektrifizierung unseres Wagenparks weiter beschleunigen.“