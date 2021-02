Das Mercator-Museum in Sint-Niklaas zeigt den "Atlas maior"

Joan Blaeu rief damals 450 Gulden für ein Exemplar auf, was den „Atlas maior“ im 17. Jahrhundert zum teuersten Buch überhaupt machte. Die historische Bedeutung der Blaeu-Atlanten ist auch der UNESCO nicht entgangen. Sie nahm diese Bücher auch aufgrund ihrer damaligen Präzision und ihres Detailreichtums 2003 in die Liste des Weltkulturerbes auf. Weltweit sind nur 12 Exemplare dieses Atlasses in öffentlichen Bibliotheken oder Sammlungen bekannt. Das Exemplar, das 2018 im Auktionshaus „Arenberg Auctions“ in Brüssel versteigert wurde, ist der Erstdruck.

(Lesen Sie bitte unter der Illustration weiter)