Dutzende Haussuchungen in Flandern und den Niederlanden wegen Verdachts auf Güllebetrug

Die Ermittler haben am Donnerstagmorgen 32 Hausdurchsuchungen zur gleichen Zeit vorgenommen: an 16 Adressen in der Provinz Antwerpen, 2 in Limburg, 5 in Ostflandern und 1 in Westflandern. Auch in den Niederlanden hat die Polizei 8 Hausdurchsuchungen ausgeführt.

Im Fokus der Ermittlungen stehen zwei große Unternehmen, das eine aus der Landwirtschaft, das andere aus der Düngerverarbeitungsindustrie, und deren Zusammenarbeit. Die Behörden vermuten, dass Gülleproben gefälscht und Gülletransporte nicht korrekt gemeldet worden sind.



Die Untersuchung der Antwerpener Gerichtsbehörden hat Anfang 2020 begonnen und ist mit einem niederländischen Ermittlerteam zusammen geführt worden. An der Aktion waren 170 Beamte der belgischen Kriminalpolizei und auch Europol beteiligt.