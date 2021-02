Fall Chovanec: Disziplinarverfahren gegen drei höhere Polizeioffiziere

Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) gab auf eine parlamentarische Anfrage hin an, dass sie in Zusammenhang mit dem Fall Chovanec gegen drei höhere Offiziere bei der Polizei ein Disziplinarverfahren eingeleitet habe. Der Slowake Jozef Chovanec war vor drei Jahren in einer Zelle der Flughafenpolizei von Charleroi nach einem harten Vorgehen durch mehrere Polizisten gestorben.