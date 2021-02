Karnevalsferien in Belgien: Polizei kontrolliert Reiseverkehr an den Grenzen

“Die Polizei wird an den Grenzen Kontrollen durchführen und streng durchgreifen”, sagt Nicholas Paelinck, Polizeichef an der belgischen Küste an der französischen Grenze. Die lokale und föderale Polizei wird an den Grenzen gezielte Kontrollen ausführen. Wer einen Verstoß begeht, wird mit einem Bußgeld belegt und zurückgeschickt."

Bei Ausnahmen, wie sie im ministeriellen Beschluss für Grenzarbeiter oder für Reisen aus zwingenden familiären Gründen vorgesehen sind, gibt es kein Problem", sagt Paelinck. Auch "das Überqueren von Grenzen, wie es zum Alltag in Grenzgemeinden und Grenzregionen gehört” gilt als Ausnahme und wird nicht geahndet.

Reisen innerhalb Belgiens sind jedoch weiterhin erlaubt.