Kontaktverfolgung in Flandern leidet noch immer unter Anlaufschwierigkeiten

In Belgien ist die Personenkontaktnachverfolgung Sache der Kulturgemeinschaften und also gibt es vier verschiedene Zentren. In der Wallonie ist die Agence pour une vie de qualité (AViQ) zuständig. In Brüssel ist es ein Kollegium aus den beiden Sprachgemeinschaften und in Flandern die Agentschap voor zorg en gezondheid (VAZG) für Flandern. Auch die Deutschsprachige Gemeinschaft verwaltet das Tracing selbst.

Aus der Pano-Reportage geht hervor, dass die Kontaktverfolgung zu Beginn der zweiten Welle nicht gut funktionierte. Belgien war damals eines der Schlusslichter in Europa. Aber auch heute, wo mit aller Kraft eine dritte Welle abgewehrt werden soll, sind nicht alle Probleme gelöst.