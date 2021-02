Sieben Erwachsene und sieben Minderjährige nach Krawallen in Brüssel identifiziert und verhört

Am 13. Januar nach einer Protestkundgebung gegen Polizeigewalt waren Unruhen in den Stadtteilen Sint-Joost-Ten-Node und Schaarbeek ausgebrochen. Die Krawallmacher hatten u. a. Brände gelegt, auch in einer Polizeistation an der Liedtsplein sowie Tramhaltestellen und Fahrzeuge auf der Straße beschädigt.