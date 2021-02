Antwerpen Spoor Oost: erstes Impfzentrum in Flandern eröffnet, erste Impfung mit AstraZeneca-Dosis

Am Freitagmorgen ist das erste Impfzentrum in Flandern eröffnet worden. Dort soll die breite Bevölkerung gegen Corona geimpft werden. Heute wurden dort aber nur 200 Personen geimpft, wobei es sich um Hausärzte, Familienpfleger, Zahnärzte und Apotheker handelte. In Impfzentrum Spoor Oost wurde heute erstmals der Impfstoff von AstraZeneca verabreicht.