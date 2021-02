Coronabedingt: Belgier haben 2020 Rekordbetrag von 23 Milliarden Euro gespart

Aber nicht alle können Partymachen und viel Geld ausgeben. In einer Wirtschaftskrise sind Leiharbeiter, Zeitarbeiter und Freiberufler immer am stärksten betroffen, auch weil sie häufiger in den Sektoren beschäftigt sind, in denen die Pandemie besonders hart zuschlägt.

Beschäftigte im Gaststätten- und Hotelgewerbe, im Einzelhandel, im Event- und Tourismussektor verdienen tendenziell weniger. Zahlen der Nationalbank zeigen, dass das Familieneinkommen in diesen Berufen, wenn mindestens ein Familienmitglied im Gastgewerbe arbeitet, 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Daher haben sie oft weniger Rücklagen, um einen Einkommensverlust zu verkraften.