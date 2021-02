Karnevalswoche: 30 Prozent Wohnungen mehr an der Küste reserviert

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Reservierungen von Ferienwohnungen an der Küste für die Karnevalsferien um 30 % gestiegen. Das melden die Wohnungsagenturen an der Küste. Auch Hotels, Campingplätze und Ferienparks sind nächste Woche gut ausgelastet. Dies geht aus den am Freitag veröffentlichten Zahlen des Verkehrsamtes Westflandern (Westtoer) hervor.