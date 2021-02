Virologe Van Gucht: "Starker Rückgang der Infektionen bei Menschen über 80 Jahre”

Die Corona-Zahlen in Belgien haben sich stabilisiert. Ein ermutigendes Ergebnis, aber die Zahlen bleiben zu hoch und damit hält auch das Risiko einer Aufflackerung der Epidemie an. So lautet die Analyse von Steven Van Gucht, Virologe beim belgischen Gesundheitsinstitut Sciensano auf der Pressekonferenz am Freitagvormittag. Es sei auch zu früh, um die Folgen der Impfungen zu erkennen.