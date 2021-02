Alle Bürger werden benachrichtigt: Wie verlaufen die Impfphasen in Belgien?

Auch in Belgien wird inzwischen umfassend gegen das Corona-Virus geimpft. In einer ersten Phase (1A) wurden die Bewohner und die Beschäftigten von Senioren- und Pflegewohnheimen, das Krankenhauspersonal, Gesundheitsdienstleister, Familien- und Seniorenhelfer und andere Betreuer von Risikopatienten geimpft. Jetzt werden die nächsten Schritte vorbereitet. Die regionalen Behörden organisieren die Impfkampagne jeweils in den Ländern und Regionen in Belgien. Dazu stehen 94 Impfzentren zur Verfügung.