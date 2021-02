Die Zahl der täglichen Corona-Ansteckungen ist in Belgien unter 2.000 Fälle gesunken

Im Zeitraum 6. bis 12. Februar wurden pro Tag durchschnittlich 124 Corona-Patienten in Krankenhäusern aufgenommen. Das ist ein Rückgang um 5 % gegenüber der Vorwoche (30. Januar - 5. Februar). Am Freitag (12. Februar) wurden 132 neue Patienten hospitalisiert, während 149 Patienten entlassen werden konnten. Insgesamt werden aktuell 1.636 Patienten in Kliniken behandelt, von denen 167 an Beatmungsgeräten angeschlossen sind.

In der Woche vom 3. auf den 9. Februar starben pro Tag im Schnitt 41 Personen an den Folgen des Coronavirus. Das ist ein Rückgang um 1,4 % gegenüber der vorangegangenen Woche. Seit Ausbruch der Epidemie sind in Belgien 21.599 Personen an dem Virus gestorben.

Zwischen dem 3. und dem 9. Februar wurden pro Tag rund 1.988 neue Ansteckungen mit Covid-19 registriert. Das ist ein Rückgang um 16 % gegenüber der Vorwoche. Damit sinkt diese Zahl zum ersten Mal seit dem 19. Januar unter die 2.000er Marke. Bisher haben sich in Belgien 735.220 Personen mit dem Virus infiziert.

Im gleichen Zeitraum wurden täglich im Schnitt 48.300 Tests abgenommen, 4 % weniger als in der Vorwoche. Davon erwiesen sich 5 % als positiv. Tagelang hatte sich dieser Wert bei 5,5 % eingependelt.

Am Stichtag 11. Februar hatten in Belgien 355.645 Personen ihre erste Dosis des Corona-Impfstoffs erhalten. Das entspricht 3,86 % der Gesamtbevölkerung über 18 Jahre. 155.214 Personen wurde inzwischen auch schon die zweite Dosis gespritzt, 1,69 % der erwachsenen Bevölkerung.