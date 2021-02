Elise Mertens steht im 8tel-Finale der Australian Open

Elise Merten hat sich problemlos für die nächste Runde bei den Australien Open qualifiziert. In der 3. Runde hatte sie keine Mühe mit der Schweizerin Belinda Bencic. Für beide Tennisprofispielerinnen war es die erste Begegnung. Mertens kam schon früh in Führung nach einem frühen Breakball. Im 7. Spiel brach sie erneut einen Aufschlag von Bencic und nach genau einer halben Stunde hatte sie den ersten Satz mit 6:2 gewonnen.

Im zweiten Satz zeigte sich ein ähnliches Bild und Mertens hatte das Heft in der Hand. Ihre schweizerische Gegnerin konnte nur ein einziges Spiel für sich entscheiden und die Belgierin spielte hart, schnell und autoritär. Beim Stand von 5:1 holte Mertens ihren zweiten Matchpunkt und gewann mach einer Stunde mit 6:1 auch den zweiten Durchgang.

In der nächsten Runde tritt Elise Mertens gegen die Tschechin Karolina Muchowa (WTA-27) an, die in der Dritten Runde ihre Landsfrau Karolina Pliskowa (WTA-6) ebenfalls in zwei Sätzen besiegen konnte. Alle anderen Belgier scheiterten in der ersten oder der zweiten Runde in Melbourne: Alison Van Uytvanck, David Goffin und auch das Doppelteam Sander Gillé und Joran Vliegen.