Prozess im Fall Mawda: Polizist und Menschenschmuggler verurteilt

Der Fall Mawda

In der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 2018 beobachtet eine Streife der Autobahnpolizei von Namür auf einem Autobahnparking an der E42 einen weißen Lieferwagen mit gefälschten Kennzeichen. Die Polizisten sind gerade auf Streife gegen Schleuser und gegen sich illegal in Belgien aufhaltende Transitmigranten auf dem Weg nach Großbritannien. Die Polizisten beschließen den Wagen zu kontrollieren und rufen Verstärkung herbei. Der Lieferwagen aber fährt ab und die Polizei beginnt mit zwei Fahrzeugen die Verfolgung.

Verfolgung in Richtung Hennegau

Doch der Versuch, den Wagen in die Klemme zu bringen und zu stoppen, scheitert durch die waghalsige Fahrweise des Fahrers. Der Wagen kann wieder entkommen und die Polizisten rufen ihre Kollegen aus der Provinz Hennegau zu Hilfe, denn inzwischen wurde die Provinzgrenze überfahren. Während der Lieferwagen über die E42 rast, zerschlagen in den Lieferwagen befindliche die Rückfenster und zeigen Kinder daraus.

Kommunikation?

Inzwischen versuchen die Beamten der Autobahnpolizei der Provinz Namür mit ihren Kollegen aus Hennegau Kontakt aufzunehmen, doch dieser Kontakt muss über eine Zentrale laufen. Die Polizei Hennegau arbeitet mit einer neuen Funkfrequenz, die nicht mit Namür kompatibel ist… Ein Polizeifahrzeug aus Hennegau schafft es inzwischen bei Nimy in der Nähe von Mons, neben dem flüchtenden Lieferwagen herzufahren und einer der Beamten zeigt dabei seine Waffen, doch der Wagen rast weiter, woraufhin einer der Polizisten einen Schuss abgibt. Dieser Schuss trifft aber nicht den Reifen des Fluchtwagens, sondern die erst 2 Jahre alte Mawda Shawri, Tochter einer kurdisch-irakischen Flüchtlingsfamilie, in die Wange.

Transitmigranten auf dem Weg nach Großbritannien

Der Anwalt des Polizisten, der damals den Schuss abgab, sagte zu dessen Verteidigung, dass dieser den Reifen des Fluchtwagens treffen wollte. Doch der Polizeiwagen habe einen Ruck gemacht, wobei der Schuss sein Ziel verfehlte und stattdessen das Gesicht der zweijährigen Mawda, die mit ihren Eltern und ihrem Brüderchen in dem Lieferwagen sitzt, trifft. In dem Lieferwagen (Fotos unten) entdeckt die Polizei rund 30 Personen, allesamt Transitmigranten, die mithilfe von Schleusern nach England reisen wollten.

Erst nach rund 20 Minuten kommt ein Krankenwagen, der Mawda in ein Krankenhaus bringt, wo sie an den Schussfolgen aber stirbt. Ihre Familie wird mit den anderen Insassen des Fluchtwagens zum Verhör festgenommen und wartet lange auf Neuigkeiten. Nach den Verhören werden alle Beteiligten freigelassen und verschwinden spurlos, außer die Familie von Mawda. Etwas später werden in Belgien zwei Iraker aufgrund von DNA-Spuren festgenommen - die beiden mutmaßlichen Schleuser und Fahrer des Wagens.

Polizeiinterne Untersuchungen

Nach dem Vorfall untersucht das Aufsichtsorgan für Polizei und Ermittlungsdienste in Belgien, das Komitee P, die Vorgänge. Im entsprechenden Bericht, der im Januar 2019 veröffentlicht wurde, wird festgestellt, dass es mit der Kommunikation deutlich haperte. So hatte die französische Polizei den Lieferwagen mit einem Peilsender zur Beobachtung versehen, was aber nur die Polizei von Ostflandern wusste, nicht aber die belgische Bundes- oder die Autobahnpolizei aus den Provinzen Hennegau und Namür. Zudem stand auch ein Vertuschungsversuch von Seiten der Polizei im Raum.