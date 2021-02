Reisebeschränkungen in Belgien: Kontrollen bei der Ein- und Ausreise

Bedenken und Reaktionen aus den Nachbarländern

Das in Belgien gelende Auslands-Reiseverbot bereitet der EU-Kommission Sorgen. Die belgische Bundesregierung hatte das ursprünglich bis zum 1. März geltende Verbot von nicht essentiellen Reisen ins Ausland beim letzten Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen bis zum 1. April verlängert. Die EU-Kommission ist über diese Verlängerung aber erst am Donnerstag informiert worden. Das belgische Reiseverbot ist zwar nicht illegal, doch e entspricht nicht den Empfehlungen der EU. Hier wird davon abgeraten Grenzen zu Schließungen und Reiseverbote zu erlassen.



Der belgische EU-Justizkommissar Didier Reynders hatte schon bei der Einführung des Reiseverbots Ende Januar Bedenken geäußert. Da das Reiseverbot aber zunächst zeitlich begrenzt war und da darin ausreichend Ausnahmen vorgesehen sind, stimmte er dem Vorgang zu. Doch jetzt sieht Reynders die Sache nach der Verlängerung etwas anders und will den Vorgang in Belgien neu analysieren.

Auch einige Politiker in Deutschland haben Bedenken gegen Grenzschließungen, Reiseverbote und zu starke Kontrollen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie gegen die Schließung von Grenzen zu den Nachbarländern ausgesprochen. Rheinland-Pfalz hat auch eine Grenze mit Belgien. Gegenüber dem ZDF-Morgenmagazin sagte Dreyer am Freitag: „Wir wollen gemeinsam managen, dass wir es schaffen, die Pandemie zu bewältigen“. Man sei in dieser Frage in engem Austausch mit den Nachbarländern Belgien, Luxemburg und Frankreich, so Dreyer.

Auch die nordrhein-westfälische Landesregierung will an offenen Grenzen zu seinen Nachbarländern Niederlande und Belgien festhalten, wie NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) angab: „Es wäre fatal, wenn sich in der Krise wieder alle in nationale Schneckenhäuser zurückziehen.