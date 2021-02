Bart Swings holt Bronze bei der Eisschnelllauf-WM in Heerenveen

Das Rennen im niederländischen Heerenveen begann vielversprechend, denn der Niederländer Jorrit Bergsma zog los, um den davonfahrenden Neuseeländer Peter Michael einzuholen. Swings zog in dessen Windschatten mit, doch in der abschließenden Runde fehlte ihm dann doch die Kraft, um den Amerikaner Joey Mantia und den Niederländer Arjan Streotinga noch zu überholen.

Bart Swings hat im Massenstart bereits einiges gewonnen: Er holte Silber bei den Winterspielen 2018, gewann dreimal den Weltcup und er ist aktueller Europameister. Doch Edelmetall bei einer WM fehlte im noch in seiner Trophäensammlung.