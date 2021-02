Biostatistiker Molenberghs: "Die britische Corona-Variante setzt uns unter Druck"

Doch Belgien sei dort angelangt, wo man gerade ist und dies ohne wirklich stark ansteigende Werte und Statistiken: „Mit guten starken Maßnahmen, wie derzeit, wissen wir, dass wir die Variante unter Kontrolle halten können, ohne, dass wir zulegen müssen.“

Allerdings befürchten Molenberghs und andere Corona-Experten, dass die neuen Lockerungen, wie das Öffnen der Frisörsalons, einen negativen Einfluss auf die Entwicklung haben könnten: „Alle zusätzlichen Kontakte führen zu einem Risiko. Andererseits arbeiten wir mit scharfen Protokollen. Wir befinden uns in einer Periode, in der die Zahlen sinken und in der Ferien sind (die Krokusferien (Red.)), genauso, wie in den Herbstferien letztes Jahr. Das bedeutet, dass die Kontakte abnehmen, denn weniger Leute gehen zur Arbeit. Genau zu dem Zeitpunkt also, in dem die Werte sinken, kann das der Kurve einen Schub in die richtige Richtung geben.“