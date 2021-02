Die "Eisbären" von Brügge tauchen wieder ins "kühle" Nass

Einigen Zeitgenossen kann es nicht kalt genug sein, auch wenn es um das Schwimmen geht. Die „Eisbären“ von Brügge zum Beispiel haben sich am Valentinstag auf dem Gelände Domäne „Koude Keuken“ („Kalte Küche“, what’s in a name) getroffen, um dort gut aufgewärmt ins Wasser zu gehen und eine Runde zu schwimmen.