Eine Woche Pause bei Audi in Brüssel: Zu wenig Mikrochips für die Produktion

Dazu gehört auch das Audi-Werk in Brüssel, wo in der kommenden Woche die rund 3.000 Beschäftigten aus der Produktion in Kurzarbeit gehen müssen. Audi-Brüssel-Sprecher Peter D’Hoore sagt zwar, dass die Jahresproduktion 2021 dieses Standortes nicht in Gefahr kommt, doch „diese Woche wird von Montagmorgen bis Freitagabend keine Produktion sein.“

Offenbar hat Audi in Brüssel die Garantie erhalten, dass in der Woche danach wieder ausreichend Mikrochips geliefert werden, damit die Bänder wieder anlaufen können. Das ist bereits das zweite Corona-Problem bei Audi im Brüsseler Ortsteil Vorst. Anfang Februar musste ein Teil der Produktion heruntergefahren werden, weil es in einer Abteilung zu einem Corona-Ausbruch gekommen war. Das sorgte aber nur für eine leichte Verspätung durch den Ausfall einiger Kollegen in der Frühschicht.