In Drongen wird der Schreiber eines Liebesbriefes aus dem Jahr 1945 gesucht

Jean-Marie Schuttels sucht jetzt sowohl den Briefschreiber und die Frau, an die der Brief damals kurz nach dem 2. Weltkrieg gerichtet war oder aber Nachkommen oder Angehörige der beiden: „Das Datum des Briefes ist der 29. Oktober 1945. Ich habe schon versucht, Leute via Facebook anzuschreiben, die Uyttendaele, wie die Frau, heißen, doch da hat bisher noch keiner drauf reagiert.“

„Der Mann könnte heute etwa 100 Jahre alt sein, also ist die Chance doch etwas kleiner. Doch vielleicht kann ich ein Kind oder ein Enkelkind von ihm finden“, so der Briefmarkensammler. Der Brief ist übrigens in altertümlichen Niederländisch verfasst worden, was damals noch üblich war. Darin schreibt Josken Neuckens, dass er „in einem schweren Sturm auf See gesessen“ habe und dass die beiden bei seiner Rückkehr heiraten werden. Hat diese Geschichte ein Happy End? Es wäre zum Valentinstag schön, das in Erfahrung zu bringen… Meldungen nimmt auch der VRT-Sender Radio 2 an: oostvlaanderen@radio2.be oder über die Radio 2 App.