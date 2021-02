Abschluss der "Woche der belgischen Musik" mit Straßenkonzerten und einem "ausverkauften" Sportpalast

Am Sonntagabend ist in Flandern die „Woche der belgischen Musik“ zu Ende gegangen. Nach zahlreichen in Funk und Fernsehen übertragenen Wohnzimmer- und Studiokonzerten und vielen Sendungen, in denen ausschließlich hiesige Musik gespielt wurde, fand diese Woche trotz Corona einen Abschluss mit Livemusik. Dazu hatte die Musikindustrie dazu aufgerufen, dass jeder der möchte, auf der Straße eines seiner belgischen Lieblingslieder spielen oder singen soll…