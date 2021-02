Die Coronapandemie sorgt für Einbruch der Passagierzahlen von De Lijn um 62 %

Nach Zahlen, die am Montag von der flämischen Ministerin für Mobilität, Lydia Peeters (Open VLD, flämische Liberale) in Beantwortung einer schriftlichen Anfrage der Open VLD-Parlamentarierin Stephanie D'Hose veröffentlicht wurden, beförderte die flämische Nahverkehrsgesellschaft De Lijn im Zeitraum von März bis Dezember letzten Jahres 62% weniger Fahrgäste als in den gleichen Monaten des Vorjahres. Diese Statistik beweist, dass die Coronakrise schwere Auswirkungen auf die öffentlichen Verkehrsmittel hat.