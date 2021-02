Die neuesten Zahlen: 19 % weniger Neuinfektionen, auch Krankenhauseinweisungen sinken

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist wieder gesunken. Nach den neuesten wöchentlichen Zahlen erfahren durchschnittlich 1.882 Menschen pro Tag, dass sie mit COVID-19 infiziert sind, das sind 19 % weniger als in der Vorwoche. Aber auch die Zahl der Tests ist um etwa 10 % zurückgegangen. Auch die Krankenhauseinweisungen sind weiter rückläufig. Die Gesamtzahl der Patienten in den Krankenhäusern bleibt unter 1.600 und das ist seit dem 12. Oktober so.