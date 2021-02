Elise Mertens scheidet bei den Australian Open im 8tel-Finale aus

Rollstuhl-Tennisspieler Gérard aus Brüssel im Finale

Rollstuhl-Tennisspieler Joachim Gérard (ITF-4, Foto unten) aus Brüssel hat sich in der Nacht zum Montag für das Finale der Australien Open qualifiziert. Gérard, der belgische Paralympier des Jahres, steht damit schon zum zweiten Mal in seiner Laufbahn im Finale von Melbourne.

Gérard schlug in einem spannenden Halbfinale den Briten Gordon Reid (ITF-7) in 3 Sets: 4-6, 7-5 und 6-3. Mit ihm hatte der 32-jährige Brüsseler „noch ein Nüsschen zu knacken“, denn Reid hatte ihn letztes Jahr im Halbfinale noch geschlagen. Im Finale trifft Gérard erneut auf einen Briten und zwar auf Alfie Hewett (ITF-3). Er hatte in Melbourne die ITF-N°1, den Japaner Shingo Kunieda in 2 Sets 6-3 und 6-4 aus dem Turnier geworfen.