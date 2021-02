Illegale Zigarettenfabrik aufgerollt: 8 Millionen Zigaretten beschlagnahmt, 10 Festnahmen

Die Zollfahndung führte an vier Orten in Belgien Kontrollen durch. In Oudsbergen (Gemeinde Opglabbeek) stießen die Ermittler unter anderem auf eine Zigarettenherstellungsmaschine. In Bavikhove, Kruibeke und Merendree wurden Lagerhäuser für die Schwarzmarktware gefunden.

Insgesamt wurden 8 Millionen Zigaretten (gut für 2,7 Millionen Euro an hinterzogenen Zöllen, Mehrwertsteuer und Verbrauchssteuer) und 5,7 Tonnen Tabak (gut für 1 Million Euro) sichergestellt. 10 Verdächtige wurden verhaftet. Die Zigaretten waren vermutlich für das Vereinigte Königreich bestimmt. Aufgrund der unterschiedlichen Verbrauchssteuern sind die Schwarzmarktzigaretten dort (aber auch in Frankreich) sehr beliebt.

Die Hauptverantwortlichen erwartet neben Steuernachzahlungen in Millionenhöhe ein Gerichtsverfahren wegen bandenmäßiger Abgabenhinterziehung und Betreibens einer illegalen Zigarettenfabrik.