Verhaftungen nach tödlichen Unfall mit Kindern: 17-Jähriger aus Frankreich soll am Steuer gesessen haben

Nach dem Unfall in Mouscron (Hennegau), bei dem am Wochenende zwei Kinder ums Leben kamen, sind in Frankreich zwei Verdächtige festgenommen wurden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft von Lille in Nordfrankreich mit. Bei den Verdächtigen soll es sich um junge Männer handeln, von denen einer noch minderjährig ist. Dieser gab am Montag an, am Steuer des Wagens gesessen zu haben.