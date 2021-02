"Seien Sie vorsichtig mit Haartrocknern und benutzen Sie keine Händetrockner mehr in Toiletten"

Darüber hinaus betont der Hohe Gesundheitsrat in dem neuen Ratschlag die Bedeutung einer guten Belüftung, insbesondere in dieser kalten Winterperiode. Der Rat rechnet bereits mit möglichen Lockerungen, wodurch wieder mehr Innenraumaktivitäten erlaubt werden könnten, während die Gefahr besonders ansteckender Virusvarianten noch immer nicht aus der Welt ist. "Deshalb ist es umso wichtiger, Innenräume so gut wie möglich zu lüften, wenn wir neue Ausbrüche vermeiden wollen."

Der Gesundheitsrat empfiehlt, die Installation eines Belüftungssystems vorzusehen, das den geltenden Normen für jedes Gebäude entspricht, in dem sich eine beträchtliche Anzahl von Menschen über längere Zeiträume aufhalten muss.

In Ermangelung einer solchen normgerechten Belüftung, wie es in den meisten Schulen der Fall ist, sind offene Fenster die einzige Möglichkeit für eine bessere Belüftung, schreibt der Rat weiter vor. Auch die Fenster müssen immer geöffnet bleiben, denn "ein kurzes Öffnen ist nur für den schnellen Abtransport von Schadstoffen wirksam, nicht aber für einen kontinuierlichen Luftaustausch". Lüften bleibt also angesagt, auch wenn es draußen kalt ist.