Vor sechzig Jahren stürzte eine Boeing der Sabena in Kampenhout ab: 73 Menschen starben

Das Flugzeug war auf dem Weg von New York nach Prag und sollte am 15. Februar 1961 in Zaventem zwischenlanden. Doch gegen 10 Uhr morgens stürzte es auf einem Feld in der Lemmekensstraat in Berg ab.

Keiner der 72 Insassen überlebte den Absturz. An Bord des Flugzeugs befand sich unter anderem das gesamte amerikanische Eiskunstlaufteam. Die Delegation war auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften in der Slowakei. Ein Bewohner von Berg, der auf dem Feld arbeitete, starb, während ein anderer schwer verletzt wurde und durch Trümmer ein Bein verlor.

Untersuchungen ergaben, dass wahrscheinlich technische Probleme mit dem Höhenleitwerk den Absturz des Flugzeugs verursachten. Das Flugzeug war erst ein Jahr alt.

Wegen Corona findet die Gedenkfeier am 15. Februar in einem sehr kleinen Kreis statt (Foto unten). Vier Personen werden anwesend sein, darunter Bürgermeister Kris Lenaerts, der einen Kranz am Denkmal niederlegen und eine Rede halten wird.