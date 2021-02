Biostatistiker Molenberghs warnt: Britische Corona-Variante erfordert noch 4 bis 6 Wochen Vorsicht

Kann man unter den heutigen Umständen über die Wiedereröffnung des Gastgewerbes etwa in den Osterferien nachdenken? Die Umstände sind günstig, sagt Molenberghs, der auf den Jahreszeitenwechsel (Das Virus verbreitet sich weniger schnell, im Frühjahr, wenn es wärmer wird.) und die Folgen der Impfkampagne hinweist. Die Zahlen sollten also unter Kontrolle bleiben und weiter sinken.

Erst dann kann schrittweise eine Lockerung in Betracht gezogen werden. “Aber wir werden kein Datum angeben, wenn es nicht in greifbarer Nähe ist. Das ist schlussendlich die Entscheidung der Regierung. Wir Wissenschaftler schauen auf die Grafiken, nicht auf den Kalender."



Die Expertengruppe, die die Regierung berät, überlegt, ob eine weniger strenge Regelung in den Pflegeheimen möglich ist, wo viele Bewohner und Mitarbeiter bereits die zweite Impfung erhalten haben. Die Länder sind für die Verwaltung der Senioren- und Pflegeheime zuständig. “Sie müssen sehen, was jetzt möglich ist", so Molenberghs.

Der Biostatistiker Molenberghs ruft vor allem auf, beharrlich zu sein: “Wir gehen davon aus, dass es um Ostern oder danach besser aussehen wird."