Größtes Impfzentrum des Landes auf dem Brüsseler Messegelände eröffnet

150 Menschen sind am Dienstagmorgen erstmals im neuen Impfzentrum auf dem Brüsseler Messegelände geimpft worden. Die Spritze gegen Corona wurde Ärzten, Krankenschwestern und Zahnärzten unter 55 Jahre verabreicht. Sie erhielten den Impfstoff von AstraZeneca. Die Impfung des Brüsseler Gesundheitspersonals wird in den kommenden Tagen fortgesetzt.

Auf dem Heysel sollen täglich 4.800 Personen geimpft werden, aber zurzeit sind es nur 4.800 pro Woche. "Wir hätten es lieber anders gesehen, aber die Impfstoffe sind nicht geliefert worden. Wir hoffen, dass sich dies bald ändert und wir richtig aufholen können."

In Brüssel sind insgesamt zehn Impfzentren geplant. Im Testzentrum Pacheco in der Innenstadt wird bereits seit Anfang Februar geimpft. Das Impfzentrum auf dem Heysel ist das zweite und mit seinen 10.000 m² auch das größte in Belgien. Alle Zentren in der Hauptstadt-Region sollen bis April betriebsbereit sein.

Klicken Sie den Bericht über das Impfzentrum auf dem Heysel. Lesen Sie unter dem Video weiter.