Studierende in einer WG gelten als ein Haushalt und dürfen eine Kontaktblase bilden

Die Diskussion über Studierende, die eine Wohnung teilen, war schon mehrmals entbrannt. Die Corona-Maßnahmen in Belgien schreiben vor, dass enge Kontakte nur mit den Personen aus dem eigenen Haushalt erlaubt plus ein sogenannter “Knuffelcontact” von außerhalb. Das brachte die Studierenden in eine Zwickmühle, denn sie sind im Haushalt ihrer Eltern eingetragen und mussten von ihren Mitbewohnern in ihrer Wohngemeinschaft Abstand halten.

Der flämische Bildungsminister Ben Weyts (N-VA) setzt sich seit langem für eine "Kontaktblase" für Studierende ein, die in einer WG leben und also als Haushalt betrachtet werden können.