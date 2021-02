UZ Brussel verdreifacht Anzahl Betten für junge Menschen mit Essstörungen

Ursula Van den Eede leitet die Station an der UZ Brussel. Sie betont, wie wichtig die richtige Behandlung ist. "Die Diagnose einer Essstörung sollte so schnell wie möglich gestellt werden und unter einem erfahrenen Team so bald wie möglich beginnen. Untergewicht bei Kindern und Jugendlichen hat nur psychisch, sondern auch körperlich schwere Folgen. Zum Beispiel kann Mangelernährung die Funktion einer Reihe von Organen einschränken und sogar zu einem Wachstumsstillstand führen.”

Die in der Klinik aufgenommenen Kinder und Jugendlichen werden individuell von einem multidisziplinären Team betreut. Die jungen Patienten sollen weit wie möglich ihrem Alltag nachgehen. Nur in den schwierigsten Fällen ist ein Krankenhausaufenthalt vorgesehen.