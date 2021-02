Aalst ohne Karneval - Die abschließende Puppenverbrennung fand aber trotzdem statt…

Auch der traditionsreiche deftige Karneval von Aalst in Ostflandern musste durch Corona abgesagt werden. Doch eine Karnevalsgruppe aus der Stadt hat am Dienstagabend die den dortigen Karneval abschließende Puppenverbrennung organisiert und zwar an einem geheimen Ort. Die Verbrennung wurde gefilmt, auf Facebook gezeigt und es wurden Fotos und Videos gemacht.