Belgien fordert von Großbritannien digitale Export-Zertifikate statt endlosen Papierkram

Seit dem Brexit ist der Export von Gütern und Waren aus der Europäischen Union nach Großbritannien über das sogenannte „Border Operating Model“ der britischen Behörden geregelt. Lebensmittel aus belgischer Produktion, die nach Großbritannien geliefert werden sollen, müssen vorher von der belgischen Bundesagentur für Lebensmittelsicherheit (FAVV) kontrolliert werden.

Gibt die FAVV grünes Licht für die Ausfuhr, fertigt sie die notwendigen Exportzertifikate digital aus, damit die geprüften Waren problemlos auf die britischen Inseln gebracht werden können.

Doch im Zuge des Brexit und des Endes der Übergangsperiode verlangt die britische Regierung am dem 1. April Exportzertifikate auf Papier für alle tierischen Produkte, für „risikoreiche“ Produkte aus nicht-tierischem Ursprung sowie für Pflanzen und pflanzliche Produkte. Dieser Rückschritt hin zu Formularen und Zertifikaten auf Papier, so befürchten in Belgien alle Beteiligten, werden für deutliche Verzögerungen bei der Zollabfertigung an der Grenze sorgen.

Zurück in die 1990er?

Die belgische Lebensmittelbehörde FAVV ist seit geraumer Zeit vollständig digitalisiert und aus diesem Grunde dängt Bundeslandwirtschaftsminister David Clarinval (MR) auf ein Abkommen zwischen Belgien und Großbritannien, um den Export aus Richtung Belgien doch auf digitalem Wege verlaufen zu lassen.

Ob es ab dem 1. April zu neuen Verzögerungen und Wartezeiten an den britischen Grenzübergängen kommen wird, hängt also von der Bereitschaft der Briten ab, ob sie ein neues dahingehendes Abkommen mit der Europäischen Union abschließen wollen oder nicht.

Sonst, so Wim Gantois vom belgischen Logistik- und Transportunternehmen ESC2XL gegenüber VRT NWS, „werden wir bei einer vollständigen Abfertigung auf Papier in das Jahr 1995 zurückkatapultiert.“