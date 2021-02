Corona in Belgien: Die Zahlen entwickeln sich weiter in eine gute Richtung

Im Zeitraum 8. bis 14. Februar wurden in Belgien pro Tag im Durchschnitt 118 Corona-Patienten in Krankenhäusern aufgenommen. Das ist ein Rückgang um 7 %. Insgesamt werden derzeit 1.601 an Covid-19 erkrankte Menschen in Krankenhäusern behandelt. 312 dieser Patienten müssen allerdings intensiv behandelt werden und 170 dieser Patienten werden aktuell künstlich beatmet.

Im gleichen Zeitraum starben pro Tag im Schnitt 38 Corona-Patienten an den Folgen von Covid-19. Das ist ein Rückgang um 8,6 % mit der Woche davor. Bis heute sind in Belgien 21.750 Personen an den Folgen einer solchen Viruserkrankung gestorben.

Gleichzeitig wurden pro Tag rund 1.786 neue Infizierungen mit dem Coronavirus registriert. Das entspricht einem Rückgang um 19 % im Wochenvergleich. Aber, im gleichen Zeitraum wurden auch rund 7 % weniger Tests durchgeführt - etwa 42.000 pro Tag. Seit Ausbruch der Epidemie in Belgien sind hierzulande 741.205 Personen positiv auf Corona getestet worden.

Von den im Zeitraum 8. bis 14. Februar durchgeführten Tests waren rund 5 % positiv. Dieser Wert bleibt schon seit geraumer Zeit stabil. Der R-Wert (der sogenannte „Reproduktionswert“, der definiert, wie viele Menschen eine mit Corona infizierte Person anstecken kann), liegt bei 0,96.

Am Stichtag 15. Februar hatten in Belgien insgesamt 370.019 Personen ihre erste Impfdosis gegen Corona erhalten (4,01 % der erwachsenen Bevölkerung). Und 203.455 Personen wurden auch bereits zum zweiten Mal geimpft (2,21 % der erwachsenen Bevölkerung).