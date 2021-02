Joachim Gérard gewinnt bei den Australian Open sein erstes Grand Slam-Turnier

Joachim Gérard gewann gegen Alfie Hewett in drei Sätzen 6:0, 4:6 und 6:4. Die Partie dauerte über zwei Stunden. Der aus der Brüsseler Gemeinde Ukkel stammende Tennisspieler gehört in seiner Disziplin schon seit Jahren zur Weltspitze, doch ein Grand Slam-Sieg fehlte noch in seinem Trophäenschrank.

Gérard hatte gleich mehrere Siege vor Augen, doch stets scheiterte der Gewinn eines Grand Slam-Turniers in der Schlussphase des Wettbewerbs - zuletzt 2016, als er im Finale von Melbourne strandete und 2018 als er das Finale von Roland Garros verlor.

Doch jetzt, bei den Australian Open, hat es endlich geklappt. Allerdings gewann er mehrere Grand Slam-Titel im Doppelspiel… In seiner Laufbahn holte er sich gleich vier Mater (2015, 2016, 2018 und 2019) und bei den Olympischen Spielen in Rio gewann er Bronze. Insgesamt 3 Mal wurde Joachim Gérard in Belgien Paralympier des Jahres.