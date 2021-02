Nach 2 Jahren am Boden: Tui Fly-Belgien absolviert ersten Flug mit einer Boeing 737 MAX

Die belgische Fluggesellschaft Tui Fly hat am Mittwoch den ersten kommerziellen Flug mit einer Maschine von Typ Boeing 737 MAX gestartet. Der Flug ging vom Brussels Airport aus in Richtung Malaga in Spanien. Maschinen dieses Typs wurden 2019 nach zwei Abstützen in nur 6 Monaten Zeit aus dem Flugverkehr genommen, damit der amerikanische Hersteller eventuelle Konstruktionsfehler beseitigen konnte.