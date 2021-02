Reiseverbot: Klagen vor dem Staatsrat und Bedenken von Seiten der EU-Kommission

Nach Meldungen der frankophonen Tageszeitungen La Libre Belgique und La Dernière Heure haben zwei Familien eine Klage gegen das Reiseverbot eingereicht. Damit wollen die dieses Verbot für nichtig erklären. Bei den Klägern handelt es sich um eine französische Familie, die in Brüssel lebt aber in Paris eine Zweitwohnung hat. Daneben klagt eine belgische Familie aus Wavre in Wallonisch-Brabant, die ebenfalls in Frankreich eine Zweitwohnung hat. Die Kläger argumentieren damit, dass sie sich durch das Corona-bedingte Reiseverbot in ihren Persönlichkeitsrechten eingeschränkt fühlen, weil sie sich nicht in ihre Eigentumswohnung begeben dürfen, die sie besitzen.

Klage vor dem Staatsrat prüfen

Derweil prüft die Interessenvereinigung von einigen Familien und Personen, die Zweitwohnungen und Eigentum im Ausland haben, ob eine Klage vor dem Staatsrat gegen das Verbot von „nicht essentiellen Reisen“ eine Chance hat, wie die flämische Wirtschaftszeitung De Tijd meldet. Die belgische Bundesregierung hatte das im Januar erlassene Gesetz zum Verbot von nicht notwendigen Reisen unlängst bis zum 1. April verlängert. Eigentlich sollte es lediglich bis zum 1. März gelten. Die Vereinigung „Tweres“ will, dass Reisen ins Ausland in den zweiten Wohnsitz, wenn diese Eigentum ist, in die Liste der möglichen Auslandsreisen aufgenommen wird.