Die N-VA fordert eine Debatte zu einem Pandemie-Gesetz im belgischen Bundesparlament

Auch in Krisenzeiten, wie mit dieser Corona-Krise, sollten drastische Maßnahmen vom Parlament getroffen werden oder sie sollten zumindest dessen Zustimmung bekommen, so die Argumentation zu der Tatsache, dass alle Regelungen seit Ausbruch der Krise vor rund einem Jahr ausschließlich von der Bundesregierung erlassen werden.

Nicht erst seit gestern stellen sich viele Fragen darüber, wie es mit der gesetzlichen Basis ohne echten demokratischen Prozess aussieht, zumal inzwischen einige Klagen gegen bestimmte Regelungen vor dem Staatsrat in Brüssel anhängig sind. Aktuell werden in den wöchentlichen Sitzungen in der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament Fragen zu den Corona-Maßnahmen gestellt, doch mitreden können die Abgeordneten nicht.

N-VA-Fraktionschef Peter De Roover (Foto oben) sagt, dass seine Partei einen anderen Weg fordert: „Unser Vorschlag legt fest, dass alle Maßnahmen, die bei gleich welcher Krise von einer Regierung getroffen werden, erst die Zustimmung des Parlaments brauchen. Das muss innerhalb von einer Woche geschehen können.“