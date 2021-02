Friedhofskultur: Kommunen suchen die Angehörigen von Verstorbenen zur Klärung von Grabkonzessionen

Regional unterschiedliche Herangehensweise

In der Region Brüssel-Hauptstadt mahlen die Mühlen in dieser Frage sehr langsam. Während man in Flandern und in der Wallonie einige Regelungen bereits 2009 angepasst hatte, nach dem die Städte und Gemeinden bis 2015 ihre Friedhöfe inventarisieren sollten, begann man in Brüssel erst 2018 damit. Deutliche Kriterien z.B. zu der Frage, welche historischen Bedeutung ein Grab lokal oder regional haben kann, gibt es hier im Gegensatz zu Flandern oder Wallonien nicht.

In der Hauptstadt-Region haben die meisten Gemeinden bis heute keine Inventarisierung ihrer Friedhöfe und Grabstätten vorgenommen. Eine der rühmlichen Ausnahmen bildet die Gemeinde Elsene, die mithilfe von Epitaph bereits 2009 dieses Kulturerbe auflistete. 2015 wurde übrigens gut die Hälfte des Friedhofgeländes übrigens unter Denkmalschutz gestellt.

Diese Art der Dynamik ist in den Augen der Friedhofskultur-Experten vorbildlich und auch in Brügge wird in dieser Hinsicht gute Arbeit geleistet. Hier wird bereits seit rund 30 Jahren mit den Grabkonzessionen gearbeitet, um Grabstätten von kulturhistorischer Bedeutung zu schützen und zu bewahren. Auch in der Wallonie funktioniert das nach Ansicht der Fachleute sehr gut.

