Von Schafen und einem Wolf - Bemerkenswerte Ereignisse in Limburg

In Vlijtingen bei Riemst in der flämischen Provinz Limburg hat ein Schaf von Hirte und Landwirt Andi Meyers am frühen Mittwochmorgen Fünflinge zur Welt gebracht (Video unten). Das sei ihm vor einigen Jahren schon einmal gelungen, so Meyers gegenüber dem VRT-Sender Radio 2/Limburg, doch damals ist eines der Lämmchen später gestorben.

Andi Meyers züchtet fruchtbare Schafe. Das ist seine Spezialität: „Ich züchte schon seit Jahren Stammbäume der Rasse Swifter. Meine Schafe sind eine Mischung aus dem belgischen Landschaft und einer Schafart aus den Niederlanden. Wir züchten mit dem Ziel, pro Jahr so viele Lämmchen, wie möglich zu züchten.“ Seine Erfolge liegen nicht an einem besonders fruchtbaren Bock, so Meyers, sondern an seinen Mutterschafen: „Das einzige, was der Bock macht, ist Weibchen zu befruchten. Vielleicht ist das ein kleiner Knick im Ego des Bocks, aber es ist halt so…“

